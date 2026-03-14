Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

Актуально

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

Федеральные новости

Федеральные новости
 В ГД предложили освободить учителей от проверки тетрадей
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить учителей от проверки домашнего задания в школах. Как заявил депутат в беседе с РИА Новости, оценивать знание школьников необходимо только за работу на...
Федеральные новости
 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
Расследования

Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова

14.03.2026 08:21
0
14.03.2026 08:21


Накануне, 13 марта, Центральный районный суд Волгограда, удовлетворил иск прокуратуры региона об изменении оснований прекращения полномочий депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Суд признал незаконным решение комиссии по этике регпарламента, которая не нашла нарушений антикоррупционного законодательства Коротковым. 

Также незаконным было признано постановление Волгоградской областной думы, которая удовлетворила заявление депутата о досрочном сложении полномочий. В надзорном органе считали, и суд с этой позицией согласился, что отставка депутата, случившаяся 12 февраля, должна была произойти не по его инициативе, а в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством РФ.


Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на судебном процессе были озвучены любопытные данные о компании «Земля Профи» и других фирмах, одним из учредителей которых был Станислав Коротков. Эту компанию неоднократно уличали в сокрытии налогов. На слуху были судебные тяжбы престарелой матери экс-депутата, которой он передал долю в своем бизнесе, по налоговой задолженности в несколько десятков миллионов рублей. 

Затем Коротков передал долю в своих компаниях одной из своих дочерей. Налоги при этом продолжали скрываться. Под уголовное преследование попал гендиректор ООО «Земля Профи» Виктор Липецкий. Его также обвинили в сокрытии налогов в размере около 80 миллионов рублей. Уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с погашением долга перед бюджетом.

При этом у прокуратуры были данные, что Станислав Коротков, заняв оплачиваемую должность в областной думе после очередного избрания депутатом в 2024 году  председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям, продолжил управлять своими компаниями, в частности, ООО «Земля Профи». Именно эта фирма занималась строительством гостиницы на Предмостной площади в Волгограде.


В августе прошлого года у оперативников силовых структур появились подтверждающие это данные. Станислав Коротков давал указания  номинальному руководству «Земля Профи» по вопросам распределения финансовых потоков, оплаты договорных отношений с подрядчиками, выплаты заработной платы, взаимодействия с налоговыми органами и т.д. Сотрудники компании отправляли депутату финансовые документы, напоминали о необходимости согласования продления полномочий гендиректора Виктора Липецкого, просили погасить долги по зарплате и перед контрагентами и даже спрашивали разрешения на приобретение билетов для адвокатов. При этом, когда их допрашивали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении номинального руководства компании, некоторые из них отказывались отвечать на вопросы о роли Короткова в управлении компании. У некоторых случилась амнезия, и они заявляли, что «это было давно, и они не помнят».

Когда силовики получили подтверждающие данные, что Коротков активно управляет своим бизнесом, в Волгоградскую областную думу было направлено представление в связи с нарушением депутатом антикоррупционных требований. 

В декабре прошлого года состоялось заседание комиссии по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции, которую возглавляет Валерий Могильный. На комиссии выступил и Станислав Коротков, который категорически отверг свое участие в предпринимательской деятельности. Также были озвучены объяснения его партнеров по бизнесу и учредителей совместных с ним компаний – они придерживались такой же версии. А депутат напомнил, что он ежегодно встречается едва ли не с тысячей избирателей, которые могут по достоинству оценить его парламентскую деятельность.


Представитель прокуратуры на том заседании комиссии обратила внимание на то, что при этом компания депутата, который встречался с избирателями, недоплачивала в бюджет огромные деньги, ущемляя их права на получение тех же льгот и других услуг. Однако аргументы надзорного органа о нарушении депутатом антикоррупционного законодательства членов комиссии по этике не впечатлили. По сути, комиссия лишь «пожурила» Станислава Короткова, напомнив о необходимости соблюдения ограничений и запретов.

На вчерашнем заседании представители областной думы настаивали на своей позиции и просили отказать в удовлетворении иска прокуратуры. Юристы регпарламента, в частности, высказали претензии к плохому качеству распечаток деловой переписки Короткова с руководством компании «Земля Профи». Также они указывали на невозможность признания незаконным постановления думы об удовлетворении отставки Короткова, так как регпарламент действовал в пределах своих полномочий, и не мог принять другого решения, имея заявление о добровольном сложении полномочий депутата. 

Юристы, «выписанные» из Москвы, представляющие интересы бывшего народного избранника, пытались убедить суд, что Коротков был лишь инвестором в своих компаниях и не получал никакой прибыли от гостиницы, которая строилась несколько лет. Они также настаивали на том, что полученная силовиками информация не может быть принята в качестве доказательства его участия в предпринимательской деятельности. При этом было зафиксировано, что руководство компании активно обсуждало с ним вопросы по предоставлению в аренду помещений различным организациям и стоимости аренды. По версии же представителей экс-депутата, сотрудники компании докладывали Короткову о финансовых делах фирмы исключительно по собственному желанию и только для информирования одного из учредителей, который «переживал» за переданный родственникам бизнес. Лишь осенью прошлого года Станислав Коротков избавился от своей части бизнеса, продав его своим же компаниям и подарив членам семьи.

Суд в итоге согласился с прокуратурой, которая напомнила, что, согласно п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности субъектов не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и руководить коммерческими организациями. Этот запрет и нарушил теперь уже бывший депутат областной думы Станислав Коротков. Решение Центрального районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

