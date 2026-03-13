Центральный районный суд Волгограда сегодня, 13 марта, признал незаконным постановление Волгоградской областной думы, которая утвердила добровольную отставку депутата Станислава Короткова. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда.

Напомним, с административным иском в суд обратился прокурор Волгоградской области. В надзорном органе считали, что Станислав Коротков в нарушение антикоррупционных запретов, будучи депутатом, продолжал управлять и участвовать в деятельности ООО «Земля-Профи», одним из учредителей которого он являлся. Представители регпарламента, а также адвокат Станислава Короткова просили суд отказать в удовлетворении административного иска прокурора Волгоградской области.

В частности, представитель Короткова – юрист Константин Сичинский – заявлял, что участие Станислава Короткова в управлении компанией не было доказано, а свою долю в фирме Коротков передал сначала своей маме, а потом одной из дочерей. Его доверитель, как утверждал Сичинский, не получал прибыль от деятельности компании. А сотрудники «Земля-Профиль», которые находились с Коротковым в плотной и тесной деловой переписке, по его словам, делали это по собственному желанию.





Юристы Волгоградской областной думы, в свою очередь, настаивали на том, что постановление об удовлетворении заявления Станислава Короткова о досрочном сложении полномочий является законным, так как основанием для этого послужило его заявление об отставке по собственному желанию. Также представители облдумы заявляли, что комиссия по этике, которая в конце прошлого года рассматривала представление прокуратуры в связи с занятием депутат предпринимательской деятельностью, приняла законное решение, не обнаружив фактов нарушения Коротковым антикоррупционного законодательства.

Однако прокуратура представила в суд материалы оперативно-розыскной деятельности силовых структур, которые указывали на прямое участие Станислава Короткова, когда он был депутатом, в деятельности ООО «Земля-Профи». В частности, как выяснили оперативники, он принимал решения в части оплаты и погашения долгов перед контрагентами, а также по зарплате сотрудникам. Работники обращались к нему даже по таким вопросам, как оплата билетов для адвокатов. Согласовывал Коротков и продление полномочий номинального руководителя ООО «Земля-Профи» Виктора Белолипецкого. К слову, в отношении теперь уже бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов, которое было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с погашением задолженности.

Как уточняют в прокуратуре Волгоградской области, судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.