Вице-премьер Андрей Никитин в интервью РИА Новости сообщил о намерении правительства ввести ограничения на наценки за перевозку детей в такси.
По словам Никитина, Минтранс и депутаты Госдумы подготовили пакет поправок для решения проблемы высоких тарифов на поездки с детьми.
«Мы намерены законодательно ограничить возможность повышения цен в зависимости от возраста пассажиров и отмены дополнительной платы за перевозку детей», - отметил вице-премьер.
Он добавил, что обсуждение законопроекта планируется начать в ближайшие месяцы.