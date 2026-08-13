Под Волгоградом погиб водитель молоковоза после наезда на дерево





В Кумылженском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «ГАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на автодороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская».

По предварительной информации, 51-летний водитель молоковоза на 233-м километре автодороги не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево.

В результате столкновения мужчина погиб на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области