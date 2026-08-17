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Происшествия

Пострадали двое младенцев и трое взрослых: озвучены подробности массового ДТП с детьми под Волгоградом

Происшествия 17.08.2026 11:10
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17.08.2026 11:10


Пять человек, в числе которых двое семимесячных младенцев, пострадали в столкновении четырех автомобилей на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником массового ДТП на автодороге «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», которое произошло накануне днем, стал 63-летний водитель автомобиля «Москвич».

Установлено, что он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chery Tiggo. От удара китайский кроссовер также выехал на встречку, где столкнулся с Kia Ceed и Land Rover.


В результате ДТП пострадали трое пассажиров Chery Tiggo, в том числе двое младенцев. Также медицинская помощь потребовалась водителю и пассажирке Land Rover. Всех пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что накануне очевидцы зафиксировали последствия этой аварии около хутора Третий Решающий на видео. Тогда сообщалось, что столкнулись два автомобиля. Возле одной из машин лежало вырванное детское кресло. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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