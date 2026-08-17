Пять человек, в числе которых двое семимесячных младенцев, пострадали в столкновении четырех автомобилей на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником массового ДТП на автодороге «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба», которое произошло накануне днем, стал 63-летний водитель автомобиля «Москвич».

Установлено, что он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Chery Tiggo. От удара китайский кроссовер также выехал на встречку, где столкнулся с Kia Ceed и Land Rover.





В результате ДТП пострадали трое пассажиров Chery Tiggo, в том числе двое младенцев. Также медицинская помощь потребовалась водителю и пассажирке Land Rover. Всех пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что накануне очевидцы зафиксировали последствия этой аварии около хутора Третий Решающий на видео. Тогда сообщалось, что столкнулись два автомобиля. Возле одной из машин лежало вырванное детское кресло.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области