



12 августа в Иловлинском районе Волгоградской области зерновоз осложнил движение по федеральной трассе. Вечером большегруз опрокинулся на участке дороги в границах Качалинского сельского поселения.

- В 18:20 49-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом на 917-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, сам тягач получил серьёзные повреждения. Во время движения огромный прицеп не устоял из-за крена в сторону обочины и на полной скорости опрокинулся. После тягач распался на несколько частей. Рама с колёсами перевернулась, а кабину оторвало.

Отметим, водителю большегруза потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области