В Волгограде спасатели второй час тушат свалку в Дзержинском районе





Вечером 17 августа в Дзержинском районе Волгограда произошёл крупный пожар. Очевидцы сообщают о столбе густого чёрного дыма, который виден даже с территории соседних районов.

- Дым стоит часов с семи. Запах очень сильный, как будто пластик горит, - рассказал журналистам один из местных жителей.

Информацию о возгорании подтвердили и в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По данным специалистов, пламенем объята одна из нелегальных свалок. На месте уже работают пожарные расчёты.

- В 19:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе города Волгограда. Горел мусор на открытой территории. Подразделения 15 ПСЧ ликвидировали возгорание в 20:30 на площади 250 кв. метров, - уточнили в спасательном ведомстве.

Отметим, расчёты продолжают ликвидацию горения. Причину пожара специалисты обещают установить после тушения пожара.

Фото: читатели ИА «Высота 102»