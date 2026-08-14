В Волгограде двое погибли после наезда «Лады» на опору билборда

14 августа в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП. Ночью на 2-й Продольной магистрали легковой автомобиль на огромной скорости влетел в опору билборда. Есть погибшие и пострадавшие.

- В 02:16 час. 38-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», напротив дома № 2 «б» по ул. 64-й Армии не справился с управлением и совершил наезд на рекламную опору, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, автомобиль после столкновения полностью лишился передней и правой части, превратившись в груду искорёженного металла.

Отметим, по информации правоохранителей, одна из пассажирок скончалась на месте, водитель, несмотря на усилия медиков, погиб в больнице, за жизни ещё двоих пассажиров в настоящее время борются медики. Редакция уточняет информацию об их состоянии в региональном комитете здравоохранения.