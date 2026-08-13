Рухнувшие дерево и столб отрезали часть поселка в Волгограде

Ураган, налетевший накануне, 12 августа, на поселок Горная Поляна в Волгограде, свалил дерево и столб, рухнувшие прямо на проезжую часть на улице Волгоградская напротив дома №17. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, из-за преграды заблокированы часть поселка и СНТ «Энергетик». В результате маршрутка 31к не доезжает до трех остановок, а людям приходится идти пешком до своих домов. Неудобства создаются и для водителей частного транспорта, вынужденных искать объездные пути.