Следовавший в Волгоград поезд сбил насмерть 7-летнего мальчика





Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту смертельного травмирования 7-летнего ребёнка на железной дороге. Трагедия произошла на станции Михайлов в Рязанской области 12 августа 2026 года, сообщает ведомство.

По предварительным данным, мальчик находился вблизи железнодорожных путей в неположенном месте и был смертельно травмирован пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Москва – Волгоград. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ – Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место происшествия. В рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, условий жизни и воспитания ребёнка, а также причин, способствовавших случившемуся.