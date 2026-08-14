



В Волгограде два человека, пострадавшие в жутком ДТП на Второй продольной магистрали, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Мужчины находились в автомобиле «Лада», когда тот врезался в опору билборда.

Как ранее сообщало информагентство, авария произошла 14 августа ночью в Кировском районе Волгограда. По предварительным данным полиции, 38-летний водитель «Лада Ларгус» напротив дома № 2 «б» по ул. 64-й Армии не справился с управлением и совершил наезд на рекламную опору.

На месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства. Водитель «Лады», несмотря на усилия медиков, умер по дороге в больницу. Еще двое пострадавших были экстренно доставлены в больницу №15, где и находятся в настоящее время.

– Двое мужчин получают медицинскую помощь в больнице скорой медицинской помощи №15. Состояние всех тяжелое, лечатся в реанимации, – сообщили в ответ на запрос в облздраве.

Отметим, о возбуждении уголовного дела полицейские на текущий момент не сообщали. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе и состояние дорожного покрытия на участке автодороги, где произошло ДТП.