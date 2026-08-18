На Ахтубе спасли волгоградца, выпавшего из лодки





В Ленинском районе Волгоградской области спасатели оперативно вытащили из воды мужчину, потерявшего равновесие и упавшего из лодки. Как сообщили в ГКУ Служба спасения, медицинская помощь 42-летнему мужчине не потребовалась.

Установлено, что на акватории реки Ахтуба вахтенный наблюдатель Ленинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» заметил мужчину, который выпал из лодки. Как выяснилось позже, у пострадавшего закружилась голова, он потерял равновесие и оказался в воде.

Прибывшие на место спасатели оперативно сняли мужчину с поверхности воды и доставили на берег.

Фото: архив V102.RU