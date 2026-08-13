В Волгограде 14 августа простятся с медиком Ольгой Ефановой





В Волгограде простятся с известным педиатром Ольгой Ефановой. Она посвятила 44 года своей жизни медицинской сфере.

Волгоградка окончила в 1982 году Саратовский государственный медицинский институт по направлению педиатрии и долгие годы проработала в различных медицинских учреждениях.

- С октября 2006 года на протяжении 12 лет Ольга Леонтьевна трудилась в комитете здравоохранения Волгоградской области. До 17 августа 2018 года она занимала должность консультанта отдела по контролю качества медицинской помощи. В последующий период и до последнего времени работала врачом‑методистом отдела внутреннего контроля качества в ГБУЗ «Клиническая больница №4», - сообщили в облкомздраве.

Отметим, церемония прощания с Ольгой Ефановой состоится в пятницу, 14 августа, в 11:50 в храме святого Иоанна Кронштадтского по адресу: ул. Туманяна, д. 14 (Краснооктябрьский район).

Фото: облкомздрав