Врио главы Иловлинского района назначен после ухода Ивана Геля





Временно исполняющим обязанности главы администрации Иловлинского района Волгоградской области после отставки Ивана Геля назначен его первый заместитель, инвестиционный уполномоченный Олег Попов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области. Он будет руководить районом до проведения конкурса на освободившуюся должность.

Напомним, Иван Гель накануне, 12 августа, обратился в районную думу с просьбой о добровольной отставке по состоянию здоровья. Сегодня, 13 августа, депутаты Иловлинской районной думы на внеочередном заседании удовлетворили его заявление.

Теперь уже бывшему главе Иловлинского района предстоит выслушать вердикт Волгоградского облсуда, где 18 августа будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор районного суда, по которому Иван Гель получил 3 года условно по статье превышение должностных полномочий, приведших к смерти человека. Экс-главу суд посчитал виновным в гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина в августе 2022 года при тушении ландшафтного пожара. Однако потерпевшие и обвинение не согласились с условным приговором, настаивая на реальном сроке. В свою очередь адвокат Ивана Геля Михаил Расстрыгин просил областной суд отменить обвинительный приговор и оправдать его подзащитного.

28 июля в областном суде должно было состояться рассмотрение апелляционных жалоб. Но заседание было перенесено на 18 августа, так как по дороге в суд чиновнику стало плохо, как утверждал его адвокат, и он был госпитализирован.



