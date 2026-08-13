



Студент 3-го курса колледжа Волжского института экономики, педагогики и права (ВИЭПП) Виктор К., заключивший в апреле 2026 года контракт с подразделением БПЛА, вышел на связь с руководством учебного заведения. Молодой человек передал привет педагогам и однокурсникам и рассказал о своей службе.

Как сообщили в администрации ВИЭПП, Виктор принял добровольное решение досрочно отправиться в армию. Учебное заведение поддержало студента – ходатайство было удовлетворено, и ему предоставили возможность обучаться по индивидуальному графику.

– После подписания контракта будущий оператор БПЛА прошел интенсивную теоретическую подготовку и практические занятия на полигоне 84-го отдельного полка беспилотных систем 18-й общевойсковой армии ЮВО. По словам Виктора, все положенные выплаты он получил в полном объеме, учебное заведение успешно завершил и сейчас находится на передовой, выполняя боевые задачи, – рассказали в колледже информагентству.

Свой позывной – «Художник» – боец выбрал неслучайно: он отражает его мирную профессию, ведь до службы Виктор учился на дизайнера. По словам руководства института, студент служит примером высокого патриотизма и преданности своему делу.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.