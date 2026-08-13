В Ростове во время грозы удар молнии попал в жилой массив





Вечером 12 августа, когда на донскую столицу обрушилась мощная гроза, жители Северного жилого массива стали свидетелями пугающего природного явления. Как передает Привет-Ростов, мощный разряд молнии пришёлся в непосредственной близости от проезжей части – в районе пересечения улицы Добровольского и проспекта Комарова.

В момент удара по дороге двигались автомобили. Вспышка и последовавший за ней громовой раскат произошли буквально рядом с проезжавшими машинами, не на шутку напугав участников дорожного движения. К счастью, разряд не причинил вреда ни людям, ни транспортным средствам. Информации о пострадавших или повреждении машин не поступало.

Напомним, ранее в Волгоградской области синоптики также объявили штормовое предупреждение. До конца суток 13 августа в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с.



