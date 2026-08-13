



В Волгограде продолжается реставрация скульптурных композиций на главной высоте России – Мамаевом кургане. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», первым преобразился на площади Героев монумент «Два бойца, бросающих свастику и гидру». Все работы по обновлению скульптур ведет специалист по сохранению объектов культурного наследия музея-заповедника «Сталинградская битва» Иван Маринин. О том, как проходит процесс и какие материалы используются при этом, реставратор рассказал ИА «Высота 102».





Как и известные скульпторы, уже объяснявшие смысл преображения монументов, Иван Маринин рассказывает – его задача в эти дни освободить изваяния от полувековых биологических наслоений, пыли и грязи. Все работы ведутся вручную – буквально сантиметр за сантиметром.

– На первоначальном этапе проводится механическая чистка поверхностей. Следующий этап – уже химическая очистка. Конечно, в результате бетон становится заметно светлее. При этом и нельзя говорить, что он белый. Он становится светло-серым, – объясняет сотрудник федерального музея-заповедника.

В ходе реставрации особое внимание уделяется дефектам, образовавшимся на поверхности скульптурных композиций за многие десятилетия.

– После механической и химической очистки расшиваются трещины в бетоне, убираются солевые отложения с помощью специальных составов. Далее трещины закрываются инъекционным составом на эпоксидной основе. Затем проводится шпатлевание различными ремонтными составами – и тонкослойными, и толстослойными. Примечательно, что все они имеют разный оттенок, для этого на финишном этапе, чтобы цвет памятника был однородным, поверхность покрывается мелкодисперсной ремонтной смесью, которая, кроме прочего, «забивает» оставшиеся «поры», – говорит Иван Маринин. – Окончательный слой – слой из гидрофобного состава, защищающий памятник от негативного воздействия атмосферных осадков.

Цвет финишного состава, подчеркивает специалист, светло-серый, то есть стандартный для бетона цвет, каким он изначально и должен быть.

– Перед тем, как определиться с финишной смесью, нами было сделано несколько образцов. Ориентировались на монумент «Родина-мать зовет!», – уточняет Маринин.

Чтобы наглядно показать, как меняется памятник в ходе очистки, реставратор берет в руки специальную затирку. Всего пара движений – и вот поверхность монумента уже становится на пару тонов светлей. Когда же специалист освобождает от полувекового налета значительную часть поверхности, становится видно – цвет бетона неоднороден. И это объясняется технологиями, которые использовали строители Мамаева кургана в 60-х годах.

– После химии поверхность станет еще светлее, – демонстрирует реставратор. – Трем дальше и видим чуть более темный слой. Вероятно, дело в том, что памятник заливали «поясами» и могла быть использована другая партия бетона. Вполне возможно, что так неоднородно наслоилась еще и грязь.

В настоящее время на Мамаевом кургане ведутся подготовительные работы – реставраторы затягивают в леса второй памятник. Дни напролет Иван Маринин трудится над тем, чтобы изваяния, к которым жители города-героя относятся с особым трепетом, не только обновились внешне, но и стали менее уязвимы перед временем и капризным климатом Волгограда.

Напомним, что внешний облик обновленного памятника «Два бойца, бросающих свастику и гидру» стал одной из самых обсуждаемых тем в медийном пространстве этой недели. Отдельные СМИ нагнетают ситуацию, опираясь на личное мнение журналистов, и заявляют, будто бы реставраторы своими действиями «изуродовали» монумент. В защиту коллег уже встали авторитетные специалисты – в том числе и работавший на стройке Мамаева кургана народный художник Российской Федерации, знаменитый советский и российский скульптор Николай Иванов. А экс-директор музея-заповедника «Сталинградская битва», историк Борис Усик и вовсе заявил: публикации некоторых СМИ – не что иное как дешевые спекуляции на святом для каждого волгоградца и россиянина Мамаевом кургане. Иван Маринин, в свою очередь, лишь улыбается в ответ на провокационные заявления о том, что памятник якобы выкрасили в белый цвет:

– Ну какой же это белый? Вот березка рядом. Она белая.

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»