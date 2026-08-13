



В Волгограде на протяжении уже недели не прекращаются дебаты вокруг реставрации скульптур на Мамаевом кургане. Как уже сообщало ИА «Высота 102», некоторые СМИ упорно раздувают скандал из-за, как кажется журналистам, слишком «побелевшей» композиции «Два бойца, бросающих свастику и гидру». Другие, в том числе и редакция «Высоты 102», нашли разумные объяснения тому, что цвет изваяний, к которому привыкли за десятилетия горожане, стал светлее. В защиту реставраторов, в частности, уже выступили авторитетные скульпторы. Не остался в стороне и экс-директор музея-заповедника «Сталинградская битва», историк и почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик. По мнению последнего, публикации, в которых раздувается скандал, – дешевый хайп на священной для всех волгоградцев теме.

Информагентство публикует открытое письмо Бориса Усика:

– Я как человек, который много лет отвечал за сохранность каждого камня на этой священной высоте, как тот, кто всю жизнь посвятил сохранению исторической правды и места Сталинградской битвы в мировой истории, выскажусь достаточно прямо. С глубоким недоумением ознакомился с публикацией, в которой журналисты пытаются раздуть сенсацию на ровном месте, спекулируя на теме, для волгоградцев поистине сакральной. Много лет, те кто регулярно посещали Мамаев курган обращали внимание на состояние статуй и то, как их «раскрасило» время, где-то проступала ржавчина, где-то многолетняя грязь. Несмотря на бережное отношение к святыне, время и воздействие окружающей среды берут свое.

Сегодня скульптурная группа «Два бойца, бросающих свастику и гидру» стала намного светлее. И это вовсе не повод для дешевых сенсаций, а повод для гордости. Бетону вернули его естественный цвет.

То, что журналисты называли «привычным благородным оттенком», есть не что иное, как многолетняя грязь и техногенная копоть. Десятилетиями выхлопы, осадки, «Красный Октябрь», до установки современных систем очистки, покрывали фигуры темным налетом. На хронике видно, как статуи приобретают неестественный рыжеватый оттенок. Важно понять, что в белую краску скульптуру никто не красил. А правильным было бы рассказать о том, что специалисты музея-заповедника провели ювелирную работу: они бережно провели глубокую механическую очистку от крупных солевых отложений, биологических загрязнений и ржавчины, проступившей на элементах конструкции. То, что вы сегодня видите, – не краска и не новодел, а истинный, родной цвет бетона, освобожденного от многолетней корки.

Меня глубоко возмущает позиция некоторых журналистов, которые сегодня с умным видом рассуждают о цветовом контрасте. Они делают громкие заголовки, повышают охваты, спекулируют на святом, но не приводят ни одного экспертного довода. Где ссылки на архивные документы? Где консультации с профессиональными реставраторами? Вместо этого мы видим сомнительные выпады.

Я официально заявляю: ветеранский актив и ведущие эксперты-реставраторы держат руку на пульсе. Все работы, которые ведутся сегодня, проходят под жесточайшим контролем. Никто не позволил бы прикоснуться к этим статуям, если бы не был уверен в технологиях и материалах.

Хочу обратиться к таким журналистам с их сомнительными, безосновательными выводами – дайте специалистам, тем кто является экспертом в своем деле, завершить начатое. И призываю всех отстаивать историческую память, отстаивать правду, а не идти на поводу у тех, кто пытается раздуть свои просмотры на вранье и спекуляции вокруг святого места.

Своим мнением относительно реставрации на Мамаевом кургане с журналистами «Высоты 102» ранее поделились Николай Иванов, народный художник Российской Федерации, знаменитый советский и российский скульптор работал в том числе и на Мамаевом кургане, известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Подробнее.