Автобус и троллейбус «боднули» друг друга на севере Волгограда

Троллейбус и автобус столкнулись на улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда.
По словам горожан, общественный транспорт не поделил дорогу прямо у остановки общественного транспорта. Несмотря на то, что обе машины получили несерьезные повреждения, пассажирам пришлось ждать другие автобусы, а водителям – стоять в быстро собравшейся пробке. Сейчас, по данным онлайн-сервисов, в сторону центра выстроилась вереница из десятка машин.
Информацию о причинах ДТП корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в региональном главке МВД.
Фото Павла Мирошкина