В Волгограде за растрату дизтоплива осужден сотрудник РЖД

Волгоградский областной суд признал сотрудника РЖД виновным в растрате дизельного топлива организации, которое он перепродавал с целью обогащения. За содеянное мастеру линейного участка №19 станции Палласовка Приволжской железной дороги вынесли наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, в корыстных целях фигурант уголовного дела дважды осенью 2025 года приобрел по служебной топливной карте дизтопливо в количестве 300 литров, а потом продал его. При этом покупатель, как установило следствие, не был осведомлен о преступных планах сотрудника РЖД.

Ущерб организации составил 21 408 рублей, который подсудимый полностью возместил. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.