Места на кладбищах волгоградцам разрешат выбирать на «Госуслугах»





К концу 2026 года пользователи портала «Госуслуги» смогут онлайн находить и приобретать участки для захоронений. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на паспорт ведомственной программы цифровой трансформации на 2026–2028 годы, Минцифры направит на реализацию проекта почти 300 миллионов рублей.

Согласно документу, к 1 декабря 2026 года в Национальную систему пространственных данных (НСПД) планируется загрузить сведения о 14 тысячах кладбищ по всей стране с точной географической привязкой. Это позволит интегрировать картографический сервис с порталом госуслуг.

Новый функционал станет доступен жителям 21 региона-пилота. В каких именно регионах жители получат возможность «бронировать» места на погостах, на данном этапе не уточняется. Однако после тестовых испытаний система будет применяться на всей территории государства, в том числе и в Волгоградской области.

На разработку и внедрение сервиса запланировано выделить 295,5 миллиона рублей. Проект реализуется в рамках общей стратегии цифровизации государственных услуг и призван упростить бюрократические процедуры, связанные с организацией похорон.