



Преподаватели Волгоградского государственного социально-педагогического университета примут участие в организованной Минпросвящением африканской образовательной миссии. Педагоги передадут коллегам из Замбии, Анголы, Мозамбика и Эсватини российский опыт воспитания подрастающего поколения.

- В этом году впервые преподаватели ВГСПУ предложат авторский курс «Основы педагогики раннего детства: уход за детьми и помощь воспитателю», разработанный на основе интегрированного предметно-языкового подхода. Это означает, что русский язык выступает не самоцелью, а средством получения специальных знаний в области дошкольной педагогики. Программа адресована девушкам, которые планируют работать в детских учреждениях и ухаживать за детьми, - сообщили в образовательном учреждении.

Важным направлением работы волгоградских преподавателей станет приобщение местных жителей к российской культуре. Для этого планируется организовать театральный фестиваль русских сказок и басен, а также серию занятий по традиционным народным промыслам и былинному эпосу.

Отметим, это не первая образовательная миссия педагогов ВГСПУ в Африке. С 2023 года соответствующее обучение прошли 1,5 тыс. местных жителей.

Фото: ВГСПУ