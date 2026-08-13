На Кубани 14-летний спортсмен утонул во время тренировки по гребле





На реке Кубань во время тренировочного занятия по гребле утонул 14-летний подросток. По факту происшествия прокуратура региона организовала проверку, сообщает ИА «Живая Кубань».

По предварительным данным, трагедия произошла в ходе плановой тренировки. Подросток находился на воде в составе группы. В какой-то момент он оказался под водой. Несмотря на присутствие тренеров, спасти юного спортсмена не удалось.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц спортивной организации, ответственных за безопасность несовершеннолетних во время занятий. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли правила техники безопасности при проведении тренировок на открытой воде, было ли на подростке спасательное снаряжение и как осуществлялся контроль со стороны тренерского состава.

– Прокуратура Краснодарского края взяла ход расследования под личный контроль. «По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот случай стал очередной трагедией на водоёмах края. По данным на 30 июля, с начала года в регионе на водных объектах Краснодарского края погибли 37 человек, из них шести – дети.