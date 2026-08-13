Фонари в стиле сталинского ампира появились на Привокзальной площади

На Привокзальной площади в Волгограде в рамках продолжающейся реконструкции установили более 80 элементов освещения. Среди них – свыше 70 современных светодиодных фонарей и 12 светильников, выполненных в стиле сталинского ампира.

Как рассказали в мэрии, такие элементы освещения, оборудованные пятью белыми плафонами, образуют единую композицию с фонарями, ранее установленными у входа в здание железнодорожного вокзала. В дальнейшем систему освещения Привокзальной площади дополнит иллюминация фонтана «Детский хоровод».

Напомним, ранее сообщалось о начале работ по озеленению благоустраиваемой зоны в районе вокзала.