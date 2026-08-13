Первые волгоградские арбузы прошли проверку: ее результаты





Специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели исследование первых партий местных арбузов. Как сообщает портал Volganet.net, все 34 пробы, поступившие на экспертизу, признаны соответствующими требованиям безопасности и качества.

На проверку были направлены образцы бахчевых от сельхозпроизводителей из Алексеевского, Быковского, Серафимовичского, Николаевского и Клетского районов. Лабораторные исследования включали анализ на содержание ГМО, тяжёлых металлов, нитратов, хлорорганических пестицидов, а также на наличие сальмонеллы, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших.





Несмотря на положительные результаты экспертизы, специалисты рекомендуют не спешить с покупкой ранних арбузов. Массовый сбор грунтовых плодов традиционно начинается в середине августа, а пик сезона приходится на вторую половину августа и сентябрь.

При выборе арбуза эксперты советуют обращать внимание на плоды весом 3–5 кг без видимых повреждений, трещин и пятен. Спелый арбуз должен иметь сухой коричневатый хвостик и жёлтое пятно на боку.





Покупать бахчевые лучше в магазинах или на стационарных рынках, где продавец может предъявить документы на продукцию. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть, а кожуру срезать толстым слоем — именно в ней может накапливаться повышенное количество нитратов.