«Ротор» сыграет с «Уралом» при судействе Владислава Харитонова





Один из ключевых поединков очередного тура Первой лиги пройдёт 14 августа в Волгограде. В 19:30 на поле «Волгоград Арены» встретятся волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал». Матч обещает быть напряжённым и во многом определяющим для турнирных перспектив обеих команд – именно поэтому многое будет зависеть от судейской бригады.

Главным арбитром встречи выступит Владислав Харитонов из Казани. Для матча такого уровня важен не только авторитет рефери, но и слаженная работа всей команды на поле – и здесь организаторы сделали ставку на проверенных специалистов. Ассистировать Харитонову будут Илья Довольнов (Тюмень) и Вячеслав Охрименко (Майкоп). Резервным судьёй назначен Виталий Молдован (Краснодар). Контроль над работой бригады возложен на инспектора Андрея Бутенко (Москва), делегатом матча выступит Иван Новиков (Москва).

Болельщикам остаётся следить за игрой и надеяться, что футбольные эмоции останутся на газоне, а судейская бригада обеспечит честную и прозрачную борьбу.

Александр Веселовский

Фото: volgar-fc.ru