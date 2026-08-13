



За семь месяцев 2026 года объем рефинансирования рыночной ипотеки увеличился до 5,3 млрд рублей при среднемесячном темпе роста в 37%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводят аналитики ВТБ. Пока этот сегмент занимает не более 10% в общей структуре выдач.

По прогнозам специалистов банка, по мере смягчения денежно-кредитной политики востребованность продукта и его экономическая целесообразность будут повышаться.

– Рефинансирование рыночной ипотеки постепенно набирает актуальность. В июне и июле ежемесячные объемы по данному продукту превысили 1 млрд рублей. Для многих заемщиков это возможность пересмотреть свои кредитные обязательства и снизить текущую нагрузку. Пока доля рефинансирования в продажах остается незначительной, но в случае дальнейшего снижения ключевой ставки интерес к этому инструменту будет возрастать, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В сообщении банка также приводится статистика оформления ипотечных сделок в 2026 году – более 41 тыс. на сумму свыше 200 млрд рублей. В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п.п. и достигла доли 52%.