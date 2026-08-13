Волгоградец отсудил 20 тыс. рублей у стоматологии за рекламный звонок

В Волгограде один звонок с рекламой стоматологических услуг на телефон потенциального клиента обошелся его инициатору в 20 тысяч 300 рублей. Дзержинский районный суд Волгограда постановил взыскать за навязчивую рекламу указанную сумму со стоматологии Dr. DENT, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно материалам дела, нежелательный для волгоградца звонок с рекламой медицинских стоматологических услуг раздался 11 сентября 2023 года. Сотовый оператор определил, что номер принадлежит стоматологической клинике. Однако, как отмечено судом, волгоградец не давал своего согласия ни на обработку персональных данных, ни на получение рекламы.

Волгоградское УФАС по обращению мужчины провело проверку и признало рекламу ненадлежащей, так как она была распространена с нарушением ФЗ «О рекламе», допускающего такие звонки только при наличии предварительного согласия абонента. В суде волгорадец предоставил аудиозапись разговора, которая подтвердила рекламный характер звонка.

По решению с суда в пользу волгоградца взыскано в общей сложности 20 тысяч 300 рублей, из которых 10 тысяч – это компенсация морального вреда за незаконную обработку персональных данных и за вторжение в частную жизнь. Оставшаяся часть суммы пришлась на судебные расходы, которые также должна компенсировать медклиника. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.