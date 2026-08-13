Губернатор Андрей Бочаров анонсировал масштабные изменения инфраструктуры волгоградского лагеря «Орленок», который к 2030 году планируют сделать современным инновационно-образовательным центром для детей и молодежи федерального уровня. Глава региона в рамках рабочего визита сегодня посетил «Орленок» и пообщался с детьми.

– Мы начинаем серьезную работу по созданию здесь современного оздоровительно-образовательного центра, и ваши предложения должны быть учтены в реализации проекта, — сообщил Андрей Бочаров во время разговора с молодежью. – Жизнь продолжается, приходят новые смены, дети, появляются новые идеи – их надо систематизировать и учесть. Дети должны предлагать, а взрослые, решать, как мы сможем это сделать. Мы хотим, чтобы центр стал самым современным, самым лучшим. Тем более, что это исторический лагерь: «Орленок» был создан в 44-м году, после Сталинградской Победы. Уже тогда взрослые первое, что начали делать, это создавать детские оздоровительные лагеря.

Андрей Бочаров сообщил, что недавно к «Орленку» присоединили большой участок, увеличив площадь лагеря в 2,5 раза – до 22 гектаров. На этой территории планируют построить новую инфраструктуру. Дети в разговоре с губернатором попросили увеличить число водных объектов, создать экоферму и другие объекты.

Планы развития «Орленка» детально рассмотрели на совещании, где было озвучено, что «Орленок» в ближайшем будущем должен стать не только одной из базовых площадок для получения новых знаний, оздоровления и созидательного досуга детей и молодежи Волгоградской области, но и единым методологическим и координирующим центром для учреждений дополнительного образования региона.





– Мы планируем как минимум двукратно, до 10-12 тысяч человек в год, увеличить мощность учреждения, – сообщил глава региона. – В рамках выполнения задач по созданию современного инновационно-образовательного центра на базе «Орленка» мы будем использовать все государственные программы, которые применяем на территории Волгоградской области.

Инфраструктуру «Орленка» планируют серьезно расширить. Так, например, здесь будет сформирован кластер дополнительного образования с новыми корпусами для занятий по направлениям «Техно», «Арт», «Спорт», «Эко», «Академия», «Цифра». В планах создание культурно-зрелищного комплекса «Орленок-АРТ», ФОКа, нового бассейна, роллер- и скейт-парков, трассы пилотирования БПЛА. Объекты должны быть адаптированы для детей с ограниченными возможностями.

Губернатор обозначил этапы работы и обратил внимание на необходимость создания вокруг лагеря дополнительной инфраструктуры. В частности, новой дороги к «Орленку», которая должна идти не через жилой сектор.

Спортивные объекты на территории «Орленка» планируют формировать по аналогии со спорткомплексом «Юного ястреба», куда будут входить как круглогодичные, так и объекты под открытым небом различного функционала, в том числе водные. Вопросам экологии на совещании также уделили особое внимание. Было отмечено, что при создании новой инфраструктуры важно сохранить красоту Чапурниковской балки, органично вписать объекты в ландшафт и выполнить дополнительно озеленение.

Согласно озвученным планам, работы по созданию нового центра на базе «Орленка» стартуют в 2027 году после проектирования. Основные объекты должны быть готовы в 2030 году.





По данным обладмина, концепция и основные направления дальнейшего развития центра «Орленок» ранее были рассмотрены в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова в Красноармейский район, а также на заседании оргкомитета молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

В целом последовательная модернизация «Орленка» стартовала в 2020 году. За это время возведены пять жилых модулей (глэмпинг), создан новый обеденный зал на 100 мест, отремонтированы два жилых корпуса и бассейн, благоустроена территория, проведены инженерные сети, обустроены спортзоны с травмобезопасным покрытием, зоны активного отдыха, воркаут-площадок. Сегодня лагерь с 82-летней историей входит в числе лучших круглогодичных оздоровительных учреждений отдыха и оздоровления детей в РФ. Сейчас одномоментно в летний период здесь могут отдохнуть 550 человек, 120 — в зимний. Ежегодно количество отдыхающих превышает 5 тыс. человек, а всего в различных мероприятиях на территории лагеря принимают участие до 12 тыс. человек.

Фото администрации Волгоградской области