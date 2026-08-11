Котовский районный суд Волгоградской области приговорил за попытку ограбления к 1,5 годам лишения свободы условно пенсионера, который пытался отобрать у местного жителя накопленные на ипотечный взнос 500 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, фигурант уголовного дела до последнее отрицал свою вину. Сознаться его подвигли доказательства, представленные в суде стороной обвинения. Тогда пенсионер во всем признался и раскаялся.

Следствием и судом установлено, что 18 мая текущего года пожилой мужчина стоял у банкомата в сетевом магазине и увидел, как незнакомый ему мужчина обналичил крупную сумму денег и положил ее в рюкзак. Пенсионер решился на ограбление. Он ударил мужчину коленом в живот и пытался забрать рюкзак с деньгами, но его владелец оказал активное сопротивление.

Нападавшего признали виновным в покушении на грабеж в крупном размере с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.3 ст. 30, п. «г,д» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Наказание ему вынесли с учетом возраста и состояния здоровья.

Фото прокуратуры Волгоградской области