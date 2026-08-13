



В Волгоградской области Камышинский районный суд поставит точку в уголовном деле о публичном оскорблении и наговоре на инспектора ГАИ. Местный житель обвиняется в распространении порочащей честь блюстителя правопорядка информации в социальных сетях.

Сотрудник Госавтоинспекции в марте 2025 года остановил обвиняемого, усмотрев у мужчины признаки опьянения, и потребовал пройти медосвидетельствование. После отказа был привлечён к административной ответственности. У него отобрали права. Свести счёты с полицейскими камышанин решил в социальных сетях.

- В отместку правонарушитель впоследствии разместил в публичном интернет-сообществе с аудиторией более 27 тыс. человек заведомо ложную информацию оскорбительного характера в отношении стража порядка, - добавили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ и ст. 128.1 УК РФ. Ему может грозить в том числе и крупный штраф до 1 млн рублей. Материалы уже переданы в районный суд для рассмотрения по существу.