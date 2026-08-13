13 августа волгоградцы оказались вновь лишены качественной сотовой связи. Абоненты вторые сутки массово жалуются на отсутствие интернета и проблемы при совершении звонков.

– Связи нет. Звонки еле проходят, и то звук прерывается. Непонятно, что говорит собеседник.

– Красный – связи нет от слова совсем.

– Одно дело подруге не дозвониться, другое – отсутствие возможности оперативно позвонить пожарным или в скорую. Сложно представить, для чего это всё делается.

Жители и гости областного центра также обращают внимание на то, что проблемы со связью присутствуют в городе неравномерно. Где-то с горем пополам, но можно открыть сайт или со второй-третьей попытки дозвониться. А где-то связь отсутствует напрочь. В некоторых случаях волгоградцы сообщают, что на смартфонах полностью обнуляется индикатор качества сигнала.

– У меня ещё неделю назад связь была во всех районах, а со среды пропала. Более-менее ловит от Советского до южной окраины Тракторного. И то как-то волнами. К примеру, от ул. Порт-Саида до ул. 7-й Гвардейской интернет есть, а чуть дальше – пропадает. Во всех остальных районах ситуация ещё хуже. Полностью без интернета сидит оставшаяся часть Тракторного, а также Дзержинский, Краснооктябрьский, Кировский и Красноармейский районы. Кроме того, нет мобильного интернета и в Городище, – рассказал журналистам ещё один волгоградец.

Помимо проблем с мобильным интернетом в редакцию поступают сообщения от жителей Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Дзержинского районов, у которых также отмечаются перебои с доступом в сеть через домашний Wi-Fi. Граждане жалуются, что устройства в квартирах вечерами перестают принимать устойчивый сигнал, и задаются вопросом, что же может подавлять передатчики роутеров, и если речь идёт о радиоизлучении, безопасно ли это для здоровья.

Происходящие в Волгограде метаморфозы с мобильной связью 13 августа прояснили в технической поддержке одного из операторов. По информации специалистов, ни одна из компаний оказывающих услуги сотовой связи напрямую не связана с текущей обстановкой, а проблемы возникли из-за введённых властями дополнительных ограничений.

– Мобильный интернет и звонки в вашем районе ограничены в целях безопасности. Во время действия ограничений оператор не сможет повлиять на возобновление доступа к сети. Мы, как и все операторы связи, соблюдаем предписанные меры, – подытожили на горячей линии.

Схожую информацию сообщают абонентам и в кол-центрах других операторов связи.

Отметим, пока оперативная обстановка не изменилась и компетентные органы не приняли решение возобновить полноценную работу вышек сотовой связи, волгоградцы пытаются адаптироваться к новым условиям. Кто-то дома запасается оффлайн-картами и списками ближайших бесплатных Wi-Fi точек доступа в сеть, а кто-то протирает от пыли заскучавшие без работы стационарные телефоны.

Фото из архива ИА «Высота 102»