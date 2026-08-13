В Волгоград доставили женщину после укуса ядовитого паука





С января по август 2026 года санитарные вертолёты в Волгоградской области совершили 211 вылетов, эвакуировав 203 пациентов в ведущие медцентры региона. Об этом сообщили в областном комитете здравоохранения.

Чаще всего борт вызывали в Михайловку, Урюпинск и Суровикино. Основные причины — тяжёлые травмы после ДТП, инфаркты, инсульты и другие состояния, угрожающие жизни.

Один из последних случаев – эвакуация 40-летней женщины из Палласовской ЦРБ в больницу скорой помощи №25 Волгограда. Она пострадала от укуса ядовитого паука. Благодаря оперативной работе санавиации её жизни уже ничего не угрожает.

Отметим, что помимо вертолётов «Ансат», для перевозки пациентов из отдалённых районов используют реанимобили классов «В» и «С».

Служба санитарной авиации в регионе была возрождена по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Сегодня она развивается в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: администрация Волгоградской области