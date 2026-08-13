Волгоградца осудят за смертельный нокаут в квартире любимой женщины





В Волгограде СК завершил расследование уголовного дела о смертельной драке в одном из МКД Дзержинского района. Мужчина, находясь в квартире сожительницы, нокаутировал знакомого. Удар оказался фатальным.

- 26 февраля текущего года к ним в гости пришли приятели. В процессе распития спиртных напитков между фигурантом и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов кулаками в область головы и туловища мужчины, в результате чего тот упал, потеряв сознание, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Перепуганная хозяйка попыталась спасти пострадавшего, попросив соседей вызвать скорую. Однако повреждения оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер до прибытия кареты скорой помощи.

В рамках проведённых исследований удалось установить, что причиной смерти стала тупая травма головы и обильная кровопотеря.

Отметим, собранные следствием материалы уже были одобрены прокуратурой. Обвинительное заключение направлено в суд. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»