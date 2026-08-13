ФАС проверит цены производителей птицы и говядины

ФАС РФ направила производителям птицы и говядины запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Как сообщили в федеральной антимонопольной службе, ведомство интересуют данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по этому сегменту продуктов питания.

Также производители должны сообщить информацию о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала текущего года.

Между тем, волгоградцы замечают заметное подорожание курятины в продуктовых сетях. По последним данным Волгоградстата, за период с 4 по 10 августа стоимость кур охлажденных составила 233 рубля за килограмм. По данным мониторинга с 26 мая по 1 июня куры стоили 202 рубля. Также выросла цена на куриное филе - уже до 400 рублей за килограмм.