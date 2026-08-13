Две улицы Волгограда и Родина-мать попали на «Карту рекордов»

Сразу три объекта, расположенные в Волгограде, удостоились включения в «Карту рекордов» геосервиса 2ГИС. В частности, монумент «Родина-мать зовет!» признан самой высокой статуей России. Вторая продольная магистраль оказалась самой длинной городской улицей в России, а улица 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда – самой прямой.

Всего в «Карту рекордов» попали 70 объектов, расположенные в более чем тридцати регионах России. Причем больше всего мест-рекордсменов находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Например, 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы», 14-полосный Зубовский бульвар и три 179-метровых флагштока в петербургском парке 300-летия города. В столице также отмечена Маросейка, где на участке длиной 466 метров работают 38 заведений.

Рекорды есть и в других регионах. В Кисловодске расположен крупнейший рукотворный парк площадью почти 966 га, в Геленджике — набережная длиной около 14 км, а под Ярославлем находится зоопарк площадью около 120 га. Отдельные категории посвящены культуре и транспорту. В список вошли Эрмитаж, крупнейшее театральное здание НОВАТ в Новосибирске, а также 82-километровый автобусный маршрут в Сочи. Московский трамвайный маршрут T2 протяжённостью 33 км назван самым длинным в мире.

А самый большой пляж находится на Камчатке - это Халактырский пляж в получасе езды от Петропавловска-Камчатского. Его протяжённость — от мыса Сигнального до устья реки Налычева — больше 50 км.