4 самых опасных места для купания назвали в Волгограде





В ГКУ «Служба спасения» опубликовали список мест отдыха у воды, где чаще всего происходят трагедии. Волгоградцы нередко выбирают локации с внешней привлекательностью береговой линии, с виду спокойной водной гладью. Однако печальный опыт показывает, что очень часто именно в таких местах происходят трагедии.

Первое место по опасности купания занимает затон за 17 причалом Волгоградского речного порта, устье реки Царица, впадающей в реку Волга. Здесь фиксируется стремительное подводное течение, вызванное турбулентным потоком Царицы, вытекающей под поверхностью Волги из трубы. Кроме того в этом месте у реки - крутое дно, быстро уходящее на глубину. Здесь неоднократно тонули люди, и даже стоит памятный крест.

Еще одна опасная локация - причальные сооружения в районе грузового порта в Ворошиловском районе города Волгограда (ориентиры – элеватор, ул.Тулака). К сожалению, это место популярно у юных любителей прыжков в воду. Последствия печальные - – травмы головы, позвоночника, повреждения тела о затопленные конструкции, арматуру, бетон. Место крайне опасно, а обстановка под водой – непредсказуема, предупреждают спасатели.

Категорически не рекомендуется купаться также в шлюзах Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском районе Волгограда. Здесь - активное судоходство и непредсказуемое дно канала.

И замыкает опасный список правый берег реки Волга в границах Тракторозаводского района Волгограда. Угроза состоит в близком расположении ГЭС в силу стремительного течения, меняющегося из года в год рельефа дна, наличия затопленного строительного мусора и конструкций.

В службе спасения также добавили, что несчастные случаи на воде в Волгограде происходят не только в перечисленных зонах, но по всей береговой линии Волги, а также в мелких водоёмах – прудах, озёрах и притоках, в том числе, на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Отдыхающим здесь также необходимо проявлять бдительность – не нырять, не заплывать далеко, тем более – в состоянии алкогольного опьянения.



