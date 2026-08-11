



11 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании регионального президиума «Единой России». Глава региона обратился к претендентам на кресла в Госдуме, в региональном парламенте, в местных органах самоуправления, а также политическому активу с требованием ещё глубже погрузиться в проблемы рядовых волгоградцев.

- Я обращаюсь к вам, к активу, кандидатам в депутаты, членам президиума политсовета, депутатам всех уровней: нам необходимо с вами больше провести встреч в муниципальных образованиях, больше погрузиться в проблемные вопросы, чтобы потом профессионально, с пониманием всей полноты задач, которые перед вами стоят, отстаивать интересы жителей Волгоградской области в Государственной Думе Российской Федерации, в нашем парламенте, - подчеркнул глава региона.

Также руководитель обратил внимание, что предвыборная кампания входит в основную фазу, и очень важно, что на текущий момент всё проходит в плановом порядке и согласно всем нормам закона. Также губернатор вспомнил недавнюю встречу с представителями партий в Волгоградской областной думе, на которой все участники вне зависимости от партийной принадлежности проявили активную жизненную позицию, продемонстрировали желание отстаивать интересы Родины и развития Волгоградской области.

- Такой положительный настрой всех ведущих общественно-политических сил региона говорит о консолидированной позиции, поддержке нашей страны и поддержке Президента в решении самых сложных задач, в том числе связанных с защитой нашего Отечества, выполнением задач специальной военной операции, защите нашей Родины, борьбе с фашизмом и нацизмом, с отстаиванием интересов нашей страны, сохранением исторического наследия, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, в качестве ориентиров для работы будущих законодательных органов всех уровней глава региона обозначил укрепление государственности и суверенитета России, содействие президенту и ВС РФ, обеспечение задач социально-экономического развития страны и региона. Опорой для достижения этого могут являться лишь профессиональные, достойные люди – патриоты свой страны.

Фото: администрация Волгоградской области