Цены на школьные товары и канцелярские принадлежности в период повышенного спроса перед началом учебного года согласились снизить или «заморозить» далеко не все сетевые магазины. ФАС России месяц назад направило такое предложение 18 торговым организациям, однако, по сообщению Волгоградского УФАС, на эту инициативу откликнулась пока лишь одна крупная канцелярская компания «Комус», где зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября.

Ранее, напомним, аналогичные предложения получили группы компаний, работающие в Волгоградской области - Х5, «Детский мир», «Читай город», «Офисмаг», «Метро», «Лента», «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

На данный момент неизвестно, согласились ли они поучаствовать в этой акции и ограничить цены на школьные товары в период повышенного спроса.

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