



14 мая в Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл рабочую поездку по акватории Волги и Ахтубы. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона лично оценил эффективность мер по расчистке водных объектов и их наполняемость в условиях маловодья.

- Один из самых важных вопросов, над которыми мы работаем, связан с реабилитацией водных объектов Волго-Ахтубинской поймы. И сегодня можно с уверенностью сказать, что все проекты, которые мы планировали к исполнению, в 2024 году выполнены и даже с опережением. И хочу обратить особое внимание: в этом году сброс воды значительно уменьшился — практически в два раза, но при этом заполняемость Волго-Ахтубинской поймы — от 70 до 85%. Это говорит о том, что проведенная работа сделана на достаточно высоком качественном уровне. Можно вспомнить 2016 год, когда даже при более высоких сбросах вода в ерики и озера, пойменные луга не зашла, - отметил глава региона.





При этом руководитель поставил перед профильными чиновниками региональной администрации задачу не расслабляться и держать ситуацию на особом контроле. Кроме того, Андрей Бочаров также отметил необходимость продолжения работы по поэтапной расчистке озёр, ериков и рек, что поможет как защитить уникальную природу Волгоградской области, так и местные населённые пункты от засухи и маловодья.

Отметим, Андрей Бочаров также отметил, что даже те водные объекты, которые уже прошли расчистку и углубление, по-прежнему требуют дополнительного внимания и текущего обслуживания со стороны специалистов. Чтобы решить эту задачу, губернатор поручил сформировать отдельную программу по восстановлению важных для жизни человека объектов. При этом ответственность за сохранение природы для будущих поколений – это задача не только властей. Глава региона подчеркнул, что многое зависит и от рядовых жителей Волгоградской области.