Под Волгоградом спасатели вытащили из воды тонущих мужчин

Сегодня, 11 августа, спасатели вытащили из реки Ахтуба в Среднеахтубинском районе Волгоградской области двух тонущих мужчин 33 и 40 лет. Сотрудники поисково-спасательного подразделения вовремя заметили утопающих и поспешили им на помощь.

– Спасатели оперативно выдвинулись к месту происшествия, сняли мужчин с поверхности воды и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, – рассказали в ГКУ Служба спасения.

Это уже не первый случай, когда спасатели вовремя приходят на помощь. На реке Ахтуба сильное течение, с которым не могут справиться не рассчитавшие своей силы отдыхающие.

Фото из архива V102.RU