



Власти Волгограда прокомментировали ситуацию с жалобами жильцов многоквартирного дома № 8 на ул. Пражской на попытку УК свести счёты. После того как граждане стали жаловаться на аварийные балконы, повреждение отмостки, отсутствие ремонта и регулярной уборки, руководство ООО «УК ЖКХ города Волгограда» не придумало ничего лучше, как потребовать от своих работодателей – собственников дома – в 10-дневный срок демонтировать все сплит-системы. В городской жилищной инспекции не увидели в этих действиях ничего крамольного.

– Поскольку фасад дома является общедомовым имуществом, согласно действующему законодательству, работы, затрагивающие его, требуют согласования на общем собрании собственников, а также оформления специализированной разрешительной документации и ее предоставления в организацию, осуществляющую содержание МКД. В связи с чем УК может затребовать разрешительную документацию у собственников, – сообщили в администрации Волгограда.

По данным властей, в случае отсутствия разрешений коммунальщики имеют право заставить собственников демонтировать оборудование.

Напомним, о жилищно-коммунальном скандале редакция сообщала 5 августа. Действия обслуживающей организации, которые, по мнению волгоградцев, носят очевидно карательный характер и грозят не только стать проблемой собственников данного дома, но и обернуться опасным прецедентом для всех волгоградцев, у которых есть обоснованные претензии к работе обслуживающих организаций.

Среди жильцов дома № 8 на ул. Пражской, получивших от УК «письма счастья» с требованием обосновать законность установки кондиционеров или же в досудебном порядке их демонтировать, оказался известный волгоградский лингвист, профессор социально-педагогического университета Василий Супрун. Учёный уверен, что отсутствие конструктивной реакции компании на претензии собственников к состоянию дома и попытки запугать жильцов провоцируют в довольно сложное для граждан время дополнительную социальную напряжённость, дискредитируют деятельность органов власти и контролирующих структур.

Ранее в разговоре с журналистами в диспетчерской участка сообщили, что необходимость демонтировать наружные блоки сплит-систем – это не прихоть организации, а законные требования, связанные с проводимой недавно проверкой ГЖИ. Ревизоры выявляли нарушения в состоянии фасада. Последние, судя по всему, коммунальщики связывают не с отсутствием своевременного ремонта, а с работой кондиционеров.

Примечательно, что в муниципальной жилищной инспекции от проверок ООО «УК ЖКХ города Волгограда» открестились.

– На сегодняшний день в работе управления «Жилищная инспекция администрации Волгограда» отсутствуют обращения от жителей дома № 8 по ул. Пражская.

При этом были ли проверки в предшествующем периоде в муниципалитете не уточнили. В свою очередь региональном Госжилнадзоре подтвердили, что коллеги из муниципальной жилищной инспекции действительно находили нарушения в работе организации.

– С начала 2026 года по настоящее время в инспекцию из управления «Жилищная инспекция Волгограда» департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда поступил один материал контрольно-надзорного мероприятия в отношении вышеупомянутой УК, где установлено ненадлежащее состояние балконных плит указанного многоквартирного дома и зеленых насаждений, – подчеркнули в инспекции.

При этом и муниципальная, и региональная контролирующие структуры подтвердили, что каких-либо жалоб, связанных со сплит-системами, не было. Требований их демонтировать обслуживающей организации не выдавались.

Отметим, в настоящее время собственники рассматривают возможность оперативной смены УК , а также готовятся к судебным тяжбам.

Фото: жильцы дома