



Уголовное дело о тройном убийстве, потрясшем Новороссийск в сентябре прошлого года, направлено в Краснодарский краевой суд. Как сообщает ИА «Живая Кубань», 62-летний местный житель обвиняется в жестокой расправе над супругой, её несовершеннолетней племянницей и знакомым. Мотивом, по версии следствия, стала ревность.

Трагедия разыгралась вечером 10 сентября 2025 года. Вернувшись домой, мужчина застал 53-летнюю жену в компании другого мужчины. В ходе ссоры женщина и её спутник заявили, что намерены продолжать отношения и жить вместе. Обвиняемый схватил топор и нанёс обоим смертельные удары по головам. Третьей жертвой стала 17-летняя племянница убитой, которая спустя десять минут вошла в дом. Чтобы скрыть преступление, мужчина нанёс нежеланному свидетелю не менее двух ударов топором, от которых она погибла.

На следующий день злоумышленник попытался замести следы. Он загрузил тела в свой внедорожник, вывез в лесополосу у кладбища Кабахаха и сбросил в заранее выкопанную яму. Поверх останков он уложил автопокрышки, обильно облил все бензином и поджег, затем засыпал землёй. Чтобы отвести подозрения, убийца перегнал принадлежавший убитому мужчине китайский кроссовер на другую улицу Новороссийска.

Несмотря на попытки скрыть следы, следователям удалось восстановить полную картину произошедшего. Обвиняемый полностью признал вину и на период расследования содержался под стражей. Дело, которое расследовал 1-й отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю, передано в суд. Теперь ревнивцу предстоит ответить по всей строгости закона, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.