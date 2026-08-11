



В Волгоградской области Михайловкий районный суд поставил точку в деле о разбойном ограблении предпринимателя. Двое москвичей в возрасте 27 и 39 лет вместе с 46-летним другом из Калмыкии предприняли отчаянную попытку ограбить знакомого предпринимателя при транспортировке из Москвы в Волгоград 13 млн рублей. Инцидент произошёл 21 июня 2025 года.

- Следуя впереди автомобиля с деньгами, мужчины бросили на дорогу металлические элементы с целью повреждения шин и остановки транспортного средства. Однако водителю удалось миновать опасный участок, после чего он остановился на ночлег в одной из гостиниц вдоль трассы в Михайловском районе, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

На следующий день грабители дождались удобного момента и, угрожая ножом, заставили водителя отдать деньги.

По горячим следам полицейские вычислили налётчиков. Во время задержания у них было изъято 10 млн рублей. Участникам хищения было предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. Приговором Михайловского районного суда москвичи приговорены к 8 годам, а уроженец Калмыкии — к 9 годам колонии. Отбывать наказание фигуранты будут в учреждении строго режима. Также с них будет взыскано в пользу предпринимателя 3 млн рублей.

Фото: прокуратура Волгоградской области