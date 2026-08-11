



В столице завершился этап соревнований по триатлону Суперспринт «Тройка» в рамках «Кубка мэра Москвы 226». Турнир собрал сильную линейку участников: на старт вышли 224 спортсмена‑любителя и 53 профессионала, в том числе члены сборной России по триатлону. По итогам отборочных стартов в финал пробились по 30 сильнейших атлетов в мужском и женском зачётах.

Финальный формат получился насыщенным и требовательным к выносливости: спортсменам предстояло трижды подряд преодолеть связку дисциплин – 250 метров плавания, 5 километров на велосипеде и 1,5 километра бега. Такая структура дистанции проверяет не только скорость, но и способность сохранять темп на повторяющихся отрезках, а также грамотно распределять силы в смешанном режиме нагрузок.

Среди женщин в профессиональном зачёте пьедестал заняли:

Яна Ченская (Москва) – 52:38;

Софья Тихонова (Санкт‑Петербург) – 53:09;

Дарья Захарова (Волгоград) – 54:05.

Дарья Захарова, представляющая Волгоград, финишировала третьей, показав стабильное выступление в плотной конкурентной борьбе. Результат в 54 минуты 5 секунд на такой динамичной, «рваной» дистанции – серьёзное достижение, подчёркивающее высокий уровень подготовки спортсменки и её способность держать высокий темп на всех трёх сегментах.

У мужчин в профессионалах также сложилась напряжённая борьба. Тройка призёров:

Денис Колобродов (Волгоград) – 46:38;

Григорий Антипов (Москва) – 46:45;

Дмитрий Карпеев (Белореченск, Краснодарский край) – 47:11.

Денис Колобродов одержал победу с результатом 46 минут 38 секунд, опередив ближайшего соперника всего на 7 секунд. Такой минимальный разрыв говорит о высочайшей плотности результатов и о том, что исход гонки решали буквально считанные секунды на каждом этапе.

Успех Дениса Колобродова – показатель зрелости волгоградской триатлонной школы: регион не просто выставляет сильных атлетов, а стабильно готовит победителей всероссийских стартов.

Турнир «Кубок мэра Москвы 226» и этап «Тройка» ещё раз показали, что российский триатлон развивается не только в крупных спортивных центрах, но и в регионах: именно плотная конкуренция между атлетами из разных городов делает итоговые протоколы особенно интересными и непредсказуемыми.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России