В Урюпинске простятся с героем СВО Александром Фиминым





Печальная весть пришла в Урюпинск Волгоградской области. Как сообщили в администрации городского округа, на СВО погиб местный житель, Александр Фимин.

Александр родился и жил в Урюпинске, здесь же окончил школу. Придерживался казачьих традиций, был настоящим патриотом своей Родины, примером для молодежи. Добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ. Был стрелком мотострелкового взвода и находился на одном из самых сложных направлений в Харьковской области. Погиб в населенном пункте Синьковка при выполнении боевого задания. Ему было 47 лет.

Александр награжден орденом Мужества посмертно. У него остались мама, жена, дочь.

Прощание с героем состоится 13 августа. В сквере Павших борцов пройдет траурная церемония, а похоронят Александра в хуторе Попов.