



За все время существования ИА «Высота 102» можно вспомнить не одну историю разоблачения противозаконной деятельности крупных чиновников, силовиков, судей и депутатов, которые заканчивались вынесением обвинительных приговоров. Часто на скамье подсудимых оказывались «герои» расследований журналистов ИА «Высота 102».

Надо сказать, что проводить такие расследования в начале двухтысячных годов, да и в последующие годы, было чрезвычайно рискованно. Ведь «Высота 102» публиковала материалы не об отставных генералах и бывших чиновниках. Нет, все они находились при должностях и имели огромное влияние в структуре власти Волгоградской области. А некоторые обладали ко всему прочему силовым арсеналом. Журналисты информагентства зачастую шли на риск, чтобы раскопать новые материалы, встретиться со свидетелями тех или иных событий. И, хотя руководство «Высоты 102» занималось вопросами обеспечения безопасности своих сотрудников, все-таки никто не мог дать гарантию, что фигуранты громких статей не захотят отомстить. Но разве можно остановить жадных до сенсаций корреспондентов, когда у них в буквальном смысле горят глаза, когда они «роют землю».

В преддверии 20-летия ИА «Высота 102» мы продолжаем серию публикаций об истории и становлении редакции. Сегодня вспоминаем самые громкие расследования, которые в разные годы собирали огромную аудиторию.



Генерал Цукрук





Одним из первых расследований «Высоты 102», которое смело можно занести в копилку наиболее резонансных публикаций в масштабах всей Волгоградской области, стала серия статей о деятельности бывшего начальника ГУВД по Волгоградской области Михаила Цукрука, который был назначен на эту должность в начале 2006 года.

В Волгоградский регион генерал-майор милиции приехал из Бурятии, и, как выяснилось, с его именем были связаны многочисленные скандалы. Местные СМИ писали, в частности, как миллионы бюджетных рублей, которые должны были пойти на приобретение здания для сотрудников следствия и дознания, без объявления конкурса израсходовали на приобретение теннисного стола, холодильников, музыкальных центров, мебели, роскошных иномарок для руководства республиканского МВД. А на базе одного из лагерей функционировала роскошная дача с милицейской охраной под видом реабилитационного центра для ветеранов боевых действий. Огромный резонанс имела и трагическая история с загадочной смертью пресс-секретаря главы республики в СИЗО, куда он был помещен после подозрения в получении взятки. Все это происходило на фоне конфликта руководителя республиканской милиции с исполнительной властью. А прокуратура обвиняла ведомство Цукрука в сокрытии учета преступлений, в том числе убийств.

В Волгограде новый начальник ГУВД по Волгоградской области быстро стал одной из самых обсуждаемых фигур. Манера общения с подчиненными только лишь на языке мата была, можно сказать, самой безобидной чертой руководителя волгоградской милиции. На новом месте его преследовали более серьезные конфликты, в частности, с прокуратурой. О том, что Цукрук отдавал приказы на негласную слежку за руководителями прокуратуры, публично заявлял тогдашний прокурор области Леонид Беляк. Не мог отказать себе генерал-майор и в «маленьких радостях» в виде элитных автомобилей Тoyota Land Cruiser, Тoyota Camry и BMW 750, которые были приобретены за бюджетный счет.



Надо сказать, когда «Высота 102» занялась расследованием дела генерал-майора, он пытался встретиться с учредителями информагентства, чтобы, видимо, договориться. Но от этого «заманчивого» предложения руководители информагентства отказались. После чего меры безопасности для сотрудников редакции были усилены. Некоторым журналистам приходилось в буквальном смысле слова «заметать» следы – не ночевать дома и пересаживаться из одного автомобиля в другой, чтобы избавиться от «хвоста».



Тем не менее войну со статусным противником «Высота 102» выиграла. В июле 2008 года Михаил Цукрук выслушал приговор Центрального районного суда Волгограда, который признал его виновным в превышении должностных полномочий. Суд счел доказанными три эпизода уголовного дела – принудительный сбор денежных средств с сотрудников райотделов на ремонт военного госпиталя, одной из палат которого пользовался лично Цукрук, и покупкой тех самых элитных авто. К тому времени уже бывший руководитель ГУВД по Волгоградской области Михаил Цукрук получил два года условно и запрет на 3 года занимать руководящие должности, после чего насовсем покинул наш регион.



Василий Фарион





Еще одним ярким расследованием ИА «Высота 102» стала история с бывшим начальником ИФНС по Волгоградской области Василием Фарионом. 4 марта 2009 года Фарион, начальник УФНС №3 по Волгоградской области Николай Орлянский и директор Камышинского завода стройматериалов Василий Стяжкин охотились на снегоходе на территории Камышинского района. Там они застрелили трех зайцев и одну косулю в запрещенное для охоты время, без соответствующих разрешительных документов.



Компанию, которая успела разделать туши убитых животных, застукал на месте преступления егерь Сергей Матвеев. За три года до этого тот же Фарион с Орлянским уже фигурировали в подобной истории. Правда, тогда вину за убитую косулю взял их знакомый. А журналисты раскопали данные, что тогдашний начальник УФНС по Волгоградской области до приезда в Волгоградский регион фигурировал в охоте с вертолета на снежного барса на Камчатке. Но тогда эта история не закончилась уголовным делом.

Когда журналисты раздобыли все эти факты, на редакцию вышли некие люди, предложившие не «педалировать» тему. Учредителям намекали, что дело все равно замнут, а у редакции могут возникнуть неприятности. Беспрецедентному давлению подвергся и смелый егерь Сергей Матвеев. Журналистам «Высоты 102» он признавался, что ему угрожают физической расправой, требуя отказаться от своих показаний. Пытались надавить и на его начальство, но то, к счастью, оказалось принципиальным и честным.

В итоге дело о незаконной охоте главного на тот момент налоговика Волгоградской области все-таки дошло до суда. На судебном процессе адвокаты Фариона всячески пытались выгородить своего подзащитного. Было даже подготовлено ложное алиби – якобы Фарион находился совсем в другом месте во время событий в охотхозяйстве. Однако вина налоговика и двоих других браконьеров была доказана. Подсудимые получили по году условно с запретом занимать должности государственной и муниципальной службы в течение двух лет. После вступления приговора в законную силу Фарион был уволен с должности руководителя УФНС по Волгоградской области.



Анатолий Бровко





Бывший учредитель «Высоты 102» Александр Осипов в своей книге «Вещи моего века» высказал предположение, что публикации информагентства о деятельности двух бывших губернаторов Волгоградской области повлияли на их дальнейшую и, надо сказать, незавидную политическую судьбу. Конечно, никто не переоценивает роль журналистов в процессе ротации руководителей региона. Просто корреспонденты «Высоты 102» занимались своей обычной работой – изучали открытые источники, опубликованные документы, анализировали происходящие события и собирали так называемое досье на членов команд руководителей региона.



Сейчас кажется, что это было не так драматично. Но в руках у тех, кого критиковало информагентство, был административный прессинг. Коллеги из других регионов искренне недоумевали: это безумие – наезжать на губернатора и его команду, «вас закроют!». Не закрыли, хотя и пытались. Против одного из учредителей, Александра Осипова, например, возбуждали уголовное дело якобы за клевету, которое потом закрыли за отсутствием состава преступления. Именно клеветой пытались представить конструктивную критику «Высоты 102», главная цель которой состояла в желании не допустить развала экономики региона, социальной сферы, ЖКХ.



Журналисты «Высоты 102» мешали воровать приезжим, разоблачая непрозрачные закупки и неэффективные бюджетные траты. А желающих откусить от бюджетного «каравая» было немало. Так, бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко пригласил в регион команду московских пиарщиков, которые пытались привлечь с помощью федерального бюджета в регион сумасшедшую для тех времен сумму – около 100 миллиардов федеральных рублей на мифический центр «Победа». Информагентство посвятило этой теме не одну публикацию, пытаясь доказать, что данный проект – фикция, а деньги будут просто «распилены». К счастью, эта афера успешно провалилась.



Понятно, что все это не могло не раздражать главу региона. Бровко запросил встречу с учредителем информагентства Сергеем Трофимовым и прямо заявил ему, что не допустит критики ни в свой адрес, ни в адрес своих подчиненных. Но это требование было отвергнуто – журналисты отслеживали каждую поездку чиновников из окружения Бровко, изучали каждый документ, фиксируя, где собираются «распилить» бюджетные деньги.

Особенно запомнился момент, когда журналисты ИА «Высота 102» с видеокамерой появились на банкете на инвестфоруме в Сочи перед лицом изумленного губернатора и его подчиненных. Те, помнится, едва не поперхнулись черной икрой.

В то же время тучи вокруг экс-главы региона стали стремительно сгущаться. Дела в регионе стали идти все хуже и хуже. Кризис управления начал набирать обороты.

Но последней каплей для федерального центра стал громкий скандал с подтасовкой итогов результатов выборов в Госдуму в начале декабря 2011 года. Тогда, напомним, Анатолий Бровко и руководитель облизбиркома Андрей Сиротин на пресс-конференции объявили итоги выборов, согласно которым единороссы победили с большим отрывом. Представители других местных партий возмутились, не поверив в озвученные цифры. И только после очередного пересчета обществу были предъявлены новые данные, свидетельствующие о внушительной поддержке политических конкурентов партии власти.



Шум после произошедшего долго не утихал. В Москве, наконец, поняли, что Анатолий Бровко дискредитирует российскую власть. И в середине января 2012 года он был отправлен в отставку.

Однако радость волгоградцев была недолгой. Преемником Анатолия Бровко стал не менее «занимательный» политический персонаж – бывший мэр Астрахани Сергей Боженов.



Сергей Боженов





Сергей Боженов прибыл из Астрахани в Волгоградскую область с солидным «бэком», состоящим из сплошных скандалов и пируэтов бурной личной жизни. Одного только беглого взгляда на астраханские СМИ было достаточно, чтобы понять, какое очередное бедствие упало на головы волгоградцев. Новый назначенец оставил за собой Астрахань, которая оказалась «распиленной» между близкими ему структурами и друзьями по бизнесу.

События тогда развивались быстро, «боженовская команда» сразу же попыталась установить контакт с журналистским сообществом Волгоградской области по уже проверенному и известному способу – накормить, напоить и задобрить. Корреспондентов многих изданий однажды пригласили в ресторан, чтобы якобы просто пообщаться. Всем пришедшим на банкет были подарены карточки в магазин «М-Видео». Александр Осипов, который также был приглашен на мероприятие, ушел оттуда по-тихому, оставив свою карточку на столе.



Сергей Боженов, как оказалось, не изменил своих представлений о том, как надо руководить вверенной ему территорией, устраивая богатые застолья. А однажды и вовсе погрузил депутатов и чиновников на чартерный борт, устроив «элите» «халявный» отдых в Италии. Тогда ролик «Высоты 102» о том, как окружение Боженова с чемоданами прибывало в аэропорт, собрал миллионы просмотров.







Новый губернатор сразу наладил контакт и с главами районов. Собрав их в автоцентре Волгограда, пообещал ключи от машины тому, кто обеспечит лучшие показатели на ближайших выборах. Вообще, выборный процесс считался в Астрахани любимым коньком мэра. Массовые подкупы и махинации, скандалы и избиения журналистов сопровождали любое голосование. Эту же модель команда Боженова принесла и на волгоградскую землю. Сразу же сменили председателя облизбиркома. Вместо Геннадия Шайхуллина был назначен предприниматель из Кировского района Андрей Сиротин, человек пьющий и безвольный. В ТИК Кировского района, которая неожиданно стала организатором городских выборов, стал хозяйствовать лидер местной группировки Олег Серенко. После ухода Боженова он был объявлен в международный розыск и скрылся за границей. Незавидная судьба ожидала и Сиротина. Журналисты ИА «Высота 102» застукали его в аэропорту Волгограда в невменяемом состоянии перед вылетом в Турцию. Тогда его охранник попытался закрыть своего шефа от камер журналистов, накинув на его голову куртку. После этого Сиротин также лишился своей должности.

Поняв, что с «Высотой 102» Боженову не договориться, он начал действовать по-другому. В начале 2012 года начались первые попытки давления на редакцию. Чтобы у Николая Максюты, который к тому времени был уже сенатором от Волгоградской области, не было неприятностей, Сергею Трофимову пришлось уйти с должности его помощника. Зато у него появилась возможность полностью посвятить себя «Высоте 102», и об этом очень скоро пожалели те, кто пытался заставить замолчать журналистов.



ИА «Высота 102» опубликовалоогромное количество материалов, изобличающих деятельность команды нового губернатора. Стали возбуждаться уголовные дела на его подчиненных. Корреспонденты одновременно неоднократно ездили в командировки в Астрахань, расследуя последствия деятельности Боженова и его бизнес-партнеров в этом городе. Материалы «Высоты 102» с удовольствием брали федеральные каналы и другие СМИ. Несмотря на огромные деньги, которые тратил Боженов на пиар в СМИ, он не смог перебить сложившийся образ авантюриста, случайно оказавшегося во власти.



Итог деятельности Сергея Боженова также был печален. По данным источников, после отстранения от должности ему дали немного времени, чтобы покинуть Россию едва ли не с одним чемоданом.



Другие







Журналисты ИА «Высота 102» наблюдали и за деятельностью бывших мэров Волгограда Евгения Ищенко и Романа Гребенникова. Напомним, Евгения Ищенко силовики эффектно взяли на выходе из здания администрации Волгоградской области 30 мая 2006 года. Позднее бывший градоначальник был осужден к году лишения свободы за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов и освобожден в зале суда, так как назначенный срок он отбыл в СИЗО.





А в 2009 году информагентство запустило проект по общественному контролю за деятельностью мэра Гребенникова. Три года журналисты отслеживали действия градоначальника, результатом чего стали более 20 судебных процессов. Часть из них «Высота» проиграла – как считали учредители, по надуманным обстоятельствам. В 2010 году редакцией при поддержке общественности был подготовлен печатный выпуск газеты «Высота 102» под названием «СТО НЕВЫПОЛНЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ Романа Гребенникова», в котором мы проанализировали предвыборные посылы кандидата Гребенникова и их реальное исполнение. Оказалось, Роман Георгиевич избирателей, мягко говоря, ввел в заблуждение. Газета оказалась настолько популярной, что разносчиков тиража стали ловить сотрудники милиции. Двоих даже незаконно доставили в Тракторозаводскую администрацию и удерживали охранники Гребенникова. Людей удалось освободить после вмешательства прокуратуры.

К слову, именно «Высота 102» раскопала шокирующие факты о двух бодигардах бывшего мэра. Оказалось, что они были осуждены за убийство. В феврале 2011 года Гребенников был отстранен от должности за утрату доверия. Проверкой деятельности мэрии Волгограда занялась вроде бы Генеральная прокуратура. Однако вскоре Роман Георгиевич «всплыл» в команде Сергея Боженова, но второе вхождение во власть экс-мэра оказалось недолгим.







Редакция неоднократно публиковала разоблачающие материалы и о бывшем депутате Госдумы Олеге Михееве. Просто удивительно, сколько времени этому изобретательному бизнесмену удавалось безнаказанно прибирать к своим рукам лакомые куски собственности. В том числе и Центральный стадион Волгограда, территория которого имела стратегическое значение для региона в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Ведь новую арену собирались строить именно на этой земле, которая находилась, как потом оказалось, незаконно, в жадных руках бизнесмена.

Журналисты «Высоты 102» неоднократно ездили в командировки в другие регионы, чтобы добыть документы, которые потом сыграли ключевую роль в признании сделки по отъему Михеевым Центрального стадиона недействительной.

Кстати, Михеев тоже неоднократно подавал в суд на «Высоту 102» и, пользуясь своим статусом и ресурсом, даже выигрывал некоторые процессы. Но правоту информагентства доказали последующие события. В 2013 году Госдума лишила его депутатской неприкосновенности, после чего СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело. Пока оно расследовалось, Михеев списал свои миллиардные долги по процедуре банкротства и сбежал из страны. Заочный приговор за покушение на мошенничество в особо крупном размере – 5,6 лет лишения свободы – суд в Волгограде вынес ему в 2025 году.





«Высота 102» и сейчас продолжает публиковать материалы о тех, кто нарушает закон. Рубрика информагентства «Борьба с коррупцией» регулярно заполняется статьями на соответствующую тематику. Мы одними из первых сообщаем о вскрываемых силовиками коррупционных схемах и отслеживаем судьбу коррупционеров. Одно из последних таких дел – это история бывшего депутата Волгоградской облдумы Станислава Короткова, который получал зарплату за работу в регпарламенте и в то же время продолжал руководить бизнесом. Сначала суд лишил его статуса депутата, а затем по решению суда его имущество, полученное незаконным путем, на сумму в 164 миллиона рублей, было обращено в доход государства.

Есть и другие материалы в отношении лиц, не чистых на руку. Но пока они входят в раздел «неопубликованное» и ждут своего часа, чтобы, возможно очень скоро, стать достоянием общественности.

Подробнее о том, как журналисты проводили свои расследования, в буквальном смысле слова сидели в засаде и как добывали ценные кадры и материалы - в следующем материале.

В материале использованы из архивных публикаций ИА «Высота 102» и наших коллег