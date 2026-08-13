



Аналитики «Авито Работы» подсчитали, что осенью 2026 года выгоднее всего уходить в отпуск в сентябре или октябре, а ноябрь подойдёт для длительного отдыха с минимальной тратой отпускных дней.

Финансовая выгода зависит от числа рабочих дней в месяце: чем их больше, тем дешевле каждый пропущенный день. В сентябре и октябре по 22 рабочих дня, в ноябре – 20. Поэтому для сохранения дохода лучше брать отпуск в начале осени.

Например, при зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на 14 дней с 12 по 25 октября общая сумма выплат за месяц составит около 102,3 тысячи – чуть выше обычного оклада.

Для тех, кто хочет отдыхать дольше, но потратить меньше дней отпуска, подойдёт ноябрь. Если взять четыре дня (2, 3, 5, 6 ноября), вместе с выходными и Днём народного единства можно отдыхать девять дней подряд – с 31 октября по 8 ноября. При этом общий доход за месяц составит около 93,7 тысячи рублей.

Одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней, поэтому четырёхдневный вариант возможен, если двухнедельная часть уже использована. Продлить отдых помогут отгулы или донорские дни.