



В Государственную думу внесён законопроект, ограничивающий разницу в зарплатах между руководством и рядовыми сотрудниками в государственных и муниципальных учреждениях. Инициатива, разработанная первым заместителем председателя Комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым, направлена на сокращение социального неравенства в бюджетной сфере. Документ уже направлен в Правительство для получения официального отзыва, после чего будет внесён на рассмотрение парламента, сообщает «Парламентская газета» .

Предлагается внести изменения в статью 145 Трудового кодекса РФ. Согласно проекту, среднемесячная зарплата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных фондов, учреждений и унитарных предприятий не сможет превышать средний доход остальных работников более чем в пять раз . В настоящее время этот коэффициент устанавливается учредителями организаций, что, по мнению авторов инициативы, нередко приводит к огромному расслоению внутри коллективов .

Как пояснил Дмитрий Гусев в беседе с «Парламентской газетой», инициатива в первую очередь направлена на защиту низкооплачиваемого персонала: санитарок, нянечек, младшего и технического персонала, на которых ежедневно держится работа учреждений. Депутат подчеркнул, что если учреждение финансируется из публичных средств, в нём не должно быть ситуации, когда «наверху зарплаты растут, а внизу люди остаются на минимуме» .

– Ограничение зарплатного разрыва должно работать в пользу младшего персонала. Деньги должны доходить до тех, кто моет палаты, помогает дошколятам в детских садах, ухаживает за больными, обеспечивает ежедневную работу учреждений, – цитирует Гусева издание.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вопрос регулирования оплаты труда в госучреждениях требует комплексного подхода. Он предложил вынести эту тему на обсуждение трёхсторонней комиссии с участием профсоюзов и объединений работодателей, чтобы детально проанализировать необходимость законодательных изменений