Два вида засухи угрожают посевам в Заволжье Волгоградской области

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области из-за жары и засухи. По данным Гидрометцентра, в регионе сразу несколько метеорологических станций в Палласовке, Иловле, Волгограде и гидрологическая станция в Калаче-на-Дону фиксируют атмосферную засуху.

Кроме того, метеорологическая станция в Палласовке наблюдает почвенную засуху под посевами яровой пшеницы, что является следствием атмосферной засухи из-за длительного отсутствия осадков и высоких температур воздуха.

В Волгоградской области сохраняется жаркая погода. Днем воздух нагревается до 30-градусной отметки. По данным Гидрометцентра, на территории большей части регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность, в том числе в городах Волгоград и Волжский.

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